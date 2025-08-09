Presentan Lid Atlética “Salud y Comunión”

La Fundación Salud y Comunión, A.C. presentó oficialmente la primera edición de la Carrera Atlética “Salud y Comunión”, denominada Ruta de la Esperanza de los Consagrados, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de agosto a las 8:00 horas en la pista Búfalos del Parque Tangamanga I.

El anuncio se realizó la mañana de este viernes en las instalaciones del restaurante Maho Cocina Oriental, con la presencia de representantes de patrocinadores y aliados. Durante el evento, Paulina Esparza, gerente del restaurante anfitrión, dio la bienvenida a los asistentes; Leonor Aide López Pérez, directora general y operativa de Salud y Comunión, ofreció un mensaje sobre la misión de la carrera, mientras que Aise Rivera Rodríguez, administradora de la asociación, leyó la convocatoria oficial.

La competencia contará con dos distancias: 10 km y 5 km, con premiación para los tres primeros lugares en ramas varonil y femenil, divididos en categorías libre (hasta 39 años), 40-49 años y 50 años y más. Los premios serán de $1,000 pesos para el primer lugar, $800 para el segundo y $500 para el tercero. La carrera está avalada por la Asociación Potosina de Atletismo y el cronometraje será realizado por la empresa “Tu tiempo a tiempo”.

El costo de inscripción es de $300 pesos e incluye kit con chip desechable, playera oficial y medalla conmemorativa. La entrega de paquetes se efectuará el sábado 23 de agosto de 10:00 a 17:00 horas en las oficinas de la fundación, ubicadas en Sebastián El Cano #256, colonia Del Valle, cerca de Plaza El Dorado. Inscripción en línea en: Banco BBVA, Clabe Interbancaria 01 27000 0106825222 6, Cuenta 0106825222, salud y comunión, A.C. Concepto de pago de preferencia Nombre y Apellido Paterno del participante con distancia, ejemplo: Jose Martinez 10k.

