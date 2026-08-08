Presentan los eventos deportivos de FENAPO

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La Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026 presentó oficialmente su agenda deportiva, integrada por más de 30 eventos nacionales e internacionales que se desarrollarán durante agosto y que convertirán a San Luis Potosí en uno de los principales escenarios deportivos del país.

Las actividades comenzarán con el FENAPO Run Fest en Tamazunchale, recorrido que posteriormente visitará municipios como Coxcatlán, San Martín, Ébano, San Vicente, Pozos, Soledad de Graciano Sánchez y la capital potosina. También se contempla la Copa Maxi-Básquetbol y la NRHA International Reining Cup, competencia ecuestre de talla internacional.

Del 7 al 9 de agosto se llevará a cabo el Torneo de Tochito Flag, mientras que el 7 de agosto tendrá lugar el Maratón de Relevos. Posteriormente, el 13 de agosto, se celebrará el Día del Deportista Potosino, que incluirá una Máster Class de Zumba y Ritmos Latinos frente a las letras monumentales de la FENAPO.

Ese mismo 13 de agosto comenzará la Copa Kamas de Futbol. Del 14 al 16 de agosto se desarrollará la Copa Nacional de Handball, mientras que el 14 de agosto se realizará el Gran Torneo Charro FENAPO.

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Para el 16 de agosto está programada la Copa FENAPO INPODE Sin Límites de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, mientras que del 19 al 22 de agosto se llevará a cabo el Curso Internacional de Gimnasia Artística Femenil. Del 20 al 23 de agosto tendrá lugar también el torneo de Voleibol.

Uno de los periodos con mayor actividad será del 21 al 23 de agosto, fechas en las que se desarrollarán importantes eventos deportivos. Entre ellos destaca el Grand Prix de Atletismo FENAPO INPODE, el Tradicional Torneo Nacional de Squash San Luis Rey de Francia y la Copa de Fútbol San Luis Rey de Francia.

El 22 de agosto se realizará el Maratón Sin Límites de Relevos Inclusivo FENAPO 2026, además de la esperada Función Estelar de Boxeo Box Azteca, que tendrá como protagonista a la campeona Camila Zamorano.

El calendario deportivo continuará el 23 de agosto con la Copa FENAPO de BMX y el Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos "8 Barrios". Ese mismo día iniciará la Copa de Patinaje de Velocidad FENAPO INPODE 2026.

En la recta final de la programación, del 27 al 29 de agosto se desarrollará el Torneo de Beisbol Infantil, mientras que del 28 al 30 de agosto se disputará el Primer Torneo de Cachibol. La agenda llegará a su conclusión el 30 de agosto con el FENAPO Run Fest Soledad.