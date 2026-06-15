Presentaron el cuarto Medio Maratón Cáritas Iglesia Potosina

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Con el objetivo de continuar apoyando a personas en situación de movilidad humana, fue presentada de manera oficial la cuarta edición del Medio Maratón Cáritas-Iglesia Potosina 2026, que se llevará a cabo el próximo 2 de agosto y espera reunir a un total de 6 mil 500 participantes.

Durante la presentación de la convocatoria, Marco Antonio Luna Aguilar, director de Cáritas San Luis Potosí y coordinador de la carrera, destacó que la competencia mantiene su carácter solidario, ya que los recursos obtenidos a través de las inscripciones serán destinados a la Casa del Migrante, institución que brinda atención y apoyo a personas que transitan por la capital potosina en busca de mejores oportunidades.

"Las necesidades de nuestros hermanos migrantes son muchas. Hacemos un llamado a los potosinos para que se sumen y, con su inscripción, aporten ese granito de arena", expresó Luna Aguilar, quien además manifestó su confianza en superar la cifra de más de 6 mil corredores que participaron en la edición 2025.

Una de las principales novedades para este año será la incorporación de una distancia recreativa de 4 kilómetros, que sustituirá a la tradicional prueba de 5K. De acuerdo con los organizadores, esta modificación busca fomentar una mayor participación familiar, permitiendo que niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan completar el recorrido caminando, trotando o corriendo.

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Además de la nueva distancia, se mantendrán las competencias de 10 y 21 kilómetros. El medio maratón tendrá un atractivo especial, ya que su recorrido atravesará los 21 templos más importantes del Centro Histórico de San Luis Potosí, convirtiéndose en una experiencia deportiva y cultural para los participantes.

Los organizadores informaron también que, para mejorar el control y la logística del evento, las inscripciones ya no estarán disponibles en todos los templos de la ciudad. Los registros podrán realizarse únicamente en la Basílica de Guadalupe, la Catedral Metropolitana, la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, la Divina Providencia, La Sagrada Familia, San Pío X, la Iglesia del Saucito y en las oficinas centrales de Cáritas, ubicadas en Álvaro Obregón número 626, en el Centro Histórico. En cuanto a los costos, la inscripción para la prueba de 4 kilómetros tendrá un valor de 150 pesos; la distancia de 10 kilómetros costará 250 pesos; mientras que el medio maratón de 21 kilómetros tendrá un costo de 400 pesos. La convocatoria contempla categorías General, Silla de Ruedas y Máster en ambas ramas, varonil y femenil, con rangos de edad que abarcan desde los 40 años hasta los 70 años y más.