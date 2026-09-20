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Primera derrota de Brujas VA

Cayó goleado en su visita a León en la fecha tres de la Tercera División

Por Romario Ventura

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Primera derrota de Brujas VA
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      Brujas Villa de Arriaga disputó la mañana de este sábado su tercer compromiso de la temporada dentro de la Liga TDP, visitando a León GEN en busca de mantener el paso perfecto con el que había iniciado su primera campaña profesional.

      El conjunto local terminó imponiéndose por marcador de 5-1, en un encuentro donde Brujas intentó mantenerse en la pelea, pero no logró repetir la efectividad mostrada durante sus dos primeras jornadas.

      El único tanto del conjunto potosino fue obra de Brian Coronel, quien logró hacerse presente en el marcador durante un partido complicado para la escuadra de Villa de Arriaga.

      Este resultado representa la primera derrota de Brujas en la temporada, después de haber comenzado su participación en la categoría con dos victorias consecutivas, incluyendo su histórico primer triunfo como local.

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      Más allá del marcador, el encuentro deja puntos por corregir para el cuerpo técnico y los jugadores, quienes buscarán aprovechar la experiencia adquirida ante León GEN para ajustar de cara a los siguientes compromisos.

      Con el resultado de la Jornada 3, Brujas Villa de Arriaga regresará a los entrenamientos para preparar su próximo partido y continuar su proceso de adaptación y crecimiento dentro de la Liga TDP.

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