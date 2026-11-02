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Promotora sufre dolorosa derrota

El cuadro potosino cae goleado de visita ante Magos del Rincón

Por Romario Ventura

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Promotora sufre dolorosa derrota
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      El conjunto de Cefor Promotora San Luis sufrió una dolorosa derrota por marcador de 4-0 ante Magos del Rincón, en encuentro correspondiente a la jornada nueve de la Tercera División Profesional (Liga TDP), disputado en el Estadio Domingo Velázquez en San Francisco del Rincón, Guanajuato. La escuadra potosina tuvo dificultades para contener el ataque del conjunto local, que aprovechó sus oportunidades para encaminarse a una victoria contundente.

      Desde el silbatazo inicial, Magos del Rincón mostró una postura ofensiva y buscó abrir el marcador mediante constantes aproximaciones. Aunque durante los primeros minutos no logró concretar sus oportunidades, la insistencia rindió frutos cuando consiguió una pena máxima que Damián Morales convirtió con un disparo raso y potente para establecer el 1-0. Cefor Promotora intentó reaccionar y adelantó sus líneas, pero se encontró con un rival bien ordenado que limitó sus opciones de ataque.

      Al minuto 34, el conjunto guanajuatense amplió su ventaja nuevamente por conducto de Damián Morales, quien sacó un disparo de media distancia para colocar el balón en las redes y firmar su doblete de la tarde. Durante los minutos finales del primer tiempo, las acciones se concentraron principalmente en la media cancha, por lo que el marcador ya no se movió antes del descanso y Magos se fue al vestidor con una ventaja de dos goles.

      Para la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis buscó encontrar respuestas para recortar distancias; sin embargo, Magos del Rincón mantuvo el control del encuentro y volvió a hacerse presente en el marcador. Cristian Velázquez anotó el tercer tanto para los locales, mientras que al minuto 69 Yahir Funes consiguió el 4-0, resultado que prácticamente sentenció el compromiso y dejó a los potosinos con pocas posibilidades de reaccionar.

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      En los minutos restantes, el marcador permaneció sin cambios y Magos del Rincón aseguró los tres puntos con una victoria por cuatro goles a cero en la jornada nueve de la Tercera División Profesional. Para Cefor Promotora San Luis, el resultado representa un tropiezo en sus aspiraciones dentro de la Zona XII, por lo que el equipo deberá trabajar para corregir errores y buscar una pronta recuperación en sus próximos compromisos.

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