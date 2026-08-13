PSG bicampeón de la Supercopa UEFA

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Paris Saint-Germain ganó la Supercopa de la UEFA por segundo año consecutivo al vencer a Aston Villa 2-1 el miércoles gracias al gol de Désiré Doué en la segunda parte, en el tradicional partido inaugural de la temporada europea de fútbol.

El tanto de Doué en el minuto 61, tras correr para recibir el pase de Ousmane Dembélé, fue anulado inicialmente por fuera de juego, pero el gol fue concedido después de una revisión de video.

El potente gol inicial de Khvicha Kvaratskhelia en el minuto 20 fue neutralizado por una volea de Brian Madjo, un delantero de 17 años que debutó oficialmente con el Villa pocos días después de recibir autorización para jugar tras una disputa con la FIFA por su inscripción.

Es el primero de hasta seis trofeos posibles esta temporada para el PSG, que se convirtió en el primer equipo en ganar títulos consecutivos de la Supercopa desde el Real Madrid (2016 y 17).

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La Supercopa es un partido anual al inicio de la temporada entre los ganadores más recientes de la Liga de Campeones (PSG) y la Liga Europa (Villa).

JUSTICIA CORRE A CARGO DE ÁRBITRO VETADO DEL MUNDIAL

El partido en Salzburgo, Austria, fue arbitrado por Omar Artan, el somali a quien Estados Unidos le prohibió oficiar en la Copa del Mundo pocos días antes del inicio del torneo de la FIFA por preocupaciones relacionadas con el proceso de verificación. Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas.

La UEFA respondió al elegir a Artan —un árbitro considerado el mejor de África la temporada pasada— para dirigir la Supercopa, en una demostración de fuerza del organismo rector del fútbol europeo en medio de su creciente distanciamiento con la FIFA.

Esa desarmonía ha aumentado desde entonces, con la UEFA encabezando la campaña para destituir a Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA por su reciente —y abortado— plan de vender una participación en la Copa del Mundo.

Artan fue el primer árbitro no europeo en dirigir la Supercopa.