Lionel Messi jugará su despedida con la selección argentina en octubre

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Esta próxima fecha FIFA será especial para todos los argentinos y especialmente, para Lionel Messi, que jugará su último partido con la camiseta albiceleste después de 21 años de carrera.

Lionel Messi jugará su último partido con Argentina en octubre

Después de perder la final de la Copa del Mundo contra España -y la muerte de su papá- el ganador de ocho Balones de Oro anunció su despedida de la Selección Argentina, después de haber ganado una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalísima y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Sin embargo, desde la Asociación del Futbol Argentino (AFA), convencieron al máximo goleador y asistidor de su selección que tenga un "último tango" frente a su gente.

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Este último partido será el último de los tres juegos programados que tienen para esta ventana de selecciones, donde Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Detalles del partido despedida y acompañantes de Messi

"La Pulga" jugará frente a Benín el 6 de octubre en el estadio Monumental, hogar del River Plate, en una jornada especial donde no sólo compartirá cancha con la actual selección Argentina, lo acompañarán sus compañeros de equipo con los que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. Si bien todavía no se han anunciado más detalles, se espera que el resto de los exfutbolistas y directores técnicos que estuvieron a su lado desde aquel debut contra Hungría en 2005 estén presentes.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver la despedida de Lionel Messi?

Como es de esperarse, nadie quiere perderse ese último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina, así que en redes sociales se generó un revuelo al revelarse las fechas y precios de los boletos para dicho partido.

Los precios a continuación están presentados en peso argentino, entre paréntesis está su equivalente en pesos mexicanos.

· Popular - $ 90.000 - ($1,028 pesos mexicanos)

· Menor a popular (3 a 10 años) - $ 29.000 - ($331 pesos mexicanos)

· Platea alta Sívori y Centenario - $ 180.000 - ($2,056 pesos mexicanos)

· Platea media Sívori y Centenario - $ 320.000 - ($3,656 pesos mexicanos)

· Platea alta San Martín y Belgrano - $ 320.000 - ($3,656 pesos mexicanos)

· Platea baja San Martín y Belgrano - $ 450.000 - ($5,141 pesos mexicanos)

· Platea media San Martín y Belgrano - $ 480.000 - ($5,484 pesos mexicanos)