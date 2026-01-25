logo pulso
¿Puede México hilar su segundo triunfo del año ante Bolivia?

El "Vasco" adelantó que espera un rival intenso

Por El Universal

Enero 25, 2026 09:03 a.m.
¿Puede México hilar su segundo triunfo del año ante Bolivia?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).— Un autogol de Panamá permitió que la Selección Mexicanarompiera una mala racha de seis partidos sin conocer la victoria. Esta tarde, en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera Costas —aún en remodelación— el Tricolor buscará hilar un segundo triunfo consecutivo, ahora frente a Bolivia.

Está sobre la mesa la posibilidad de una segunda victoria en el inicio del año mundialista y, de concretarse, también sería la número 50 para el estratega Javier Aguirre al frente del equipo nacional.

En conferencia de prensa, el "Vasco" adelantó que espera un rival intenso: "Es un futbol sudamericano. Viven los noventa minutos con intensidad, no dejan nada al azar... Bolivia lo hará. No estamos acostumbrados a ello y ese es el objetivo: exigir ese extra al jugador mexicano", señaló.

La última vez que México y Bolivia se enfrentaron fue en un amistoso disputado en mayo de 2024, con victoria tricolor gracias a un gol de Efraín Álvarez al 47´.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este será el último partido del combinado nacional en enero, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. A finales de febrero, México volverá a la actividad en La Corregidora, donde recibirá a Islandia.

Horario y transmisión

  • Domingo 25 de enero

  • Bolivia vs México

  • 13:30 horas (tiempo del centro de México)

  • TV abierta y de paga: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas y Azteca 7

