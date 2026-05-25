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José Ramón Fernández estalla tras victoria de Cruz Azul

Habló sobre el planteamiento de Efraín Juárez, asegurando que no le salió

Por El Universal

Mayo 25, 2026 02:27 p.m.
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José Ramón Fernández estalla tras victoria de Cruz Azul
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      Cruz Azul conquistó hace unas horas su décimo campeonato al imponerse de manera agónica (1-2) a Pumas.

      El equipo celeste encontró el gol del triunfo en los últimos instantes, gracias a un potente disparo de Rodolfo Rotondi que terminó en el fondo de la red.

      La anotación, que dejó tendidos sobre el césped a los universitarios, provocó una mezcla de tristeza y enojo en la afición auriazul, que tuvo que presenciar cómo uno de sus máximos rivales levantaba el trofeo del Clausura 2026 en su propia casa.

      Esa misma carga emocional trascendió hasta la mesa de ESPN, donde se volvió viral la reacción de José Ramón Fernández, histórico comentarista deportivo y reconocido seguidor de Pumas.

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      Tras el gol definitivo, Fernández no pudo ocultar su frustración por la forma en que se escapó el título, lanzando algunas expresiones de molestia y señalando errores apenas segundos antes de entrar al aire en Futbol Picante.

      Ya en el programa, Fernández habló sobre el planteamiento de Efraín Juárez, asegurando que no le salió.

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