Pumas y Necaxa buscan revancha en la Liga MX tras su eliminación en la Leagues Cup

Con posibles debuts de Keylor Navas y Aaron Ramsey, los Universitarios reciben a los Rayos en Ciudad Universitaria

Por El Universal

Agosto 09, 2025 09:31 a.m.
A
Los Pumas de la UNAM y los Rayos de Necaxa ya dejaron atrás el fracaso que tuvieron en su participación en la Leagues Cup al no calificar a los cuartos de final, ahora se enfocan en su enfrentamiento de la fecha 4 del Clausura 2025.

Para los Universitarios podría ser el debut en Ciudad Universitaria para Keylor Navas, ya que el guardameta ya jugó ante Querétaro la jornada pasada del campeonato.

También se sigue esperando el debut del gales Aaron Ramsey, quien no ha podido tener minutos en el equipo que dirige Efraín Juárez.

Los Pumas marchan con 3 puntos.

Por su parte Necaxa, luego de su último cotejo en la Legues Cup donde fueron goleados 5-1 ante Orlando City, las críticas no se hicieron esperar y ahora buscan olvidar ese momento y obtener una victoria en el campeonato mexicano y seguir subiendo puestos en la tabla general.

El cuadro Hidrocálido suma 4 unidades.

Cabe recordar que los Rojiblancos viene de empatar a un gol en la fecha 3 contra las Águilas del América.

Pumas y Necaxa se mediarán este domingo 10 de agosto en la cancha de Ciudad Universitaria a las 18:00 horas.

