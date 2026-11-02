Ramón Muñiz, 2do. lugar en la etapa 10

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El equipo Canel´s-Java concluyó su participación en la edición 65 de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala 2026, luego de diez etapas de intensa competencia por las principales carreteras del país centroamericano. Bajo la dirección de Juan Monsiváis, la escuadra mexicana mantuvo el protagonismo durante la carrera, con actuaciones destacadas de José Ramón Muñiz, Owen Wright y Julián Camacho, quienes buscaron posicionarse entre los mejores de las distintas clasificaciones.

La décima y última etapa se disputó en el tradicional circuito del Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala, con meta en Villa Linda. El recorrido contempló 117.6 kilómetros, con una altitud cercana a los 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar y ocho vueltas al circuito, en una jornada que representó la última oportunidad para los corredores de mejorar sus posiciones antes del cierre oficial de la competencia.

José Ramón Muñiz volvió a ser uno de los protagonistas de Canel´s-Java al disputar las tres metas volantes programadas durante la etapa, ubicadas al término de las vueltas segunda, cuarta y sexta. El mexicano se impuso en la primera y tercera de estas metas intermedias, mientras que en la restante consiguió el segundo lugar, sumando otra actuación destacada en la recta final de la Vuelta a Guatemala.

Durante el desarrollo de la etapa, Muñiz formó parte de una fuga junto a otros dos ciclistas, con quienes trabajó para mantener la ventaja sobre el grupo perseguidor. La definición llegó mediante un sprint, en el que el representante de Canel´s-Java terminó en la segunda posición, con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 11 segundos, quedándose cerca de conquistar su segunda victoria en la competencia. Su desempeño le permitió recibir, por segundo día consecutivo, el reconocimiento como el corredor más combativo de la etapa.

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En las clasificaciones generales, Miguel Díaz fue el mejor ubicado del equipo en la general individual, al terminar en la octava posición, a 10 minutos y 30 segundos del vencedor. Por su parte, Julián Camacho consiguió el tercer lugar de la clasificación Sub-23, resultado que representó uno de los logros más importantes de la escuadra durante la competencia. Canel´s-Java también finalizó en el quinto puesto de la clasificación general por equipos.

En las demás especialidades, Owen Wright concluyó en la posición 18 de la clasificación de montaña, con seis puntos, mientras que en metas volantes empató en el segundo lugar con 23 unidades. Con estos resultados, Canel´s-Java cerró su participación en la Vuelta a Guatemala 2026 con presencia en los primeros puestos de distintas clasificaciones y actuaciones individuales que mantuvieron al equipo mexicano como protagonista durante buena parte del recorrido.