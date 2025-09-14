Rangers aniquilan a los Mets de NY

NUEVA YORK.- Wyatt Langford conectó un sencillo que rompió el empate contra el cerrador estelar Edwin Díaz cuando había dos outs en la novena entrada, y los Rangers de Texas remontaron el sábado para superar 3-2 a unos Mets de Nueva York que caen en picada.

Fue la octava derrota consecutiva de los Mets, su racha más larga desde 2018. Nueva York comenzó el día medio juego encima de San Francisco en la carrera por el último puesto de comodín en los playoffs de la Liga Nacional.

Los Rangers igualaron su mejor racha de la temporada con su sexta victoria consecutiva. Iban perdiendo 2-0 al entrar en la octava entrada antes de que Joc Pederson conectara un elevado de sacrificio.

El emergente mexicano Rowdy Téllez disparó un doble impulsor contra el boricua Díaz (6-3), quien vio estropeado por tercera vez en el año un salvamento.

Por los Rangers, los mexicanos Alejandro Osuna de 2-1, Téllez de 1-1 con una empujada.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 5-1 con una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 5-2 con una anotada y una producida, Ronny Mauricio de 1-1, Starling Marte de 2-1, José Siri de 3-0. El venezolano Francisco Álvarez de 3-0.