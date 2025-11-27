Raptors alcanzan su 9no. triunfo seguido

logo pulso
Por AP

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
TORONTO.- Brandon Ingram encestó un tiro de 15 pies con 0,6 segundos restantes para darle a los Raptors de Toronto su novena victoria consecutiva, derrotando 97-95 a los Pacers de Indiana el miércoles por la noche.

Toronto aseguró uno de los dos primeros puestos y la ventaja de local en los cuartos de final de la Copa NBA con la victoria y combinada con la derrota de Milwaukee ante Miami el miércoles.

Ingram sumó 26 puntos y ocho rebotes para ayudar a Toronto a terminar la fase de grupos de la Copa con 4-0 y mejorar a 14-5 en general. Scottie Barnes tuvo 24 puntos y diez rebotes, e Immanuel Quickley añadió 15 unidades.

TJ McConnell lideró a Indiana con 16 puntos. Los Pacers, plagados de lesiones, han perdido tres seguidos y caen a 2-16. Están 0-tres en el juego de la Copa.

