Rayados arolla a Bravos de Juárez

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Todo es alegría en La Pandilla. Hace mucho, los Rayados no hacían sonreír a su afición como lo están haciendo ahora con Matías Almeyda en el banquillo.

Luego de conseguir su pase a los Cuartos de Final en la Leagues Cup, Monterrey regresó a la Liga MX y ofreció una soberbia exhibición: aplastante goleada de 6-1 sobre los Bravos de Juárez.

Orbelín Pineda se estrenó como goleador en la Liga MX, con la playera de Rayados; Lucas Ocampos, antes abucheado, brilló y salió entre aplausos en el Gigante de Acero y hasta Jorge Rodríguez se hizo presente con uno de los tantos.

Luca Orellano (6´), Diego Rossi (15´), Hugo Cuypers (29´), Orbelín Pineda (45+3´), Lucas Ocampos (62´) y Jorge Rodríguez (90+2´), los anotadores de la aplastante victoria norteña.

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Óscar Estupiñán al minuto 32 acercó a los Bravos, pero el gusto les duró muy poco y la realidad que viven actualmente no le alcanzó para competir con uno de los candidatos al título en este Apertura 2026.

Como cereza en el pastel, el debut de Aldo Patricio de Nigris. El joven futbolista de Rayados hizo su presentación en el máximo circuito con un apellido que ilusiona a cualquiera con la playera de Monterrey.

A falta de lo que suceda este domingo en la continuación de la Jornada 4, Monterrey dormirá como líder de la Liga MX.