Rays triunfan ante Atléticos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WEST SACRAMENTO.- Los Rays de Tampa Bay, que encabezan la Liga Americana, se convirtieron en el segundo equipo de la Costa Este en la historia de las Grandes Ligas en terminar con récord de 9-0 una gira por la Costa Oeste al vencer 8-4 a los Atléticos el miércoles, impulsados por un jonrón de tres carreras de Liam Hicks y otra sólida apertura de Drew Rasmussen.

Los Rays barrieron series de tres juegos en Colorado y Seattle antes de anotar 30 carreras en sus tres triunfos sobre los Atléticos. Tampa Bay se une a los Medias Rojas de Boston, que lo lograron en 1977, como los únicos equipos que han terminado 9-0 en el Oeste. Los Rays se convirtieron en el 13er club desde 1900 en terminar con marca perfecta en cualquier gira, e igualaron la racha de victorias como visitantes más larga en la historia de la franquicia.

Los Medias Rojas también tuvieron este año una gira invicta de nueve juegos que comenzó con una serie ante los Angelinos de Los Ángeles.

Rasmussen (12-5) vio terminar su racha sin permitir carreras en 22 2/3 entradas cuando cedió un doble de dos carreras a Carlos Cortes en la tercera, pero completó cinco entradas eficientes para ganar su quinta apertura consecutiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hicks se fue de 5-3. Su 16to jonrón coronó una cuarta entrada de cuatro carreras contra el novato de los Atléticos Jack Perkins (2-9).

Jonny DeLuca también conectó tres hits, mientras Tampa Bay (74-46) mejoró a 33-28 como visitante.

El cubano Yandy Díaz, el mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero conectaron sencillos consecutivos con dos outs en la cuarta para poner la pizarra 4-2. Díaz agregó un sencillo impulsor en la octava.