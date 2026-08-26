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Reales logra 9no. triunfo seguido

Lugo trabaja 5 entradas y Pérez empuja 5 carreras ante Azulejos

Por AP

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Reales logra 9no. triunfo seguido
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      TORONTO.- Salvador Pérez impulsó dos carreras, Seth Lugo permitió una anotación en cinco entradas efectivas y los Reales de Kansas City se impusieron el martes 5-3 sobre los Azulejos de Toronto para ampliar su racha de victorias a nueve.

      La última vez que los Reales ganaron nueve duelos seguidos fue en julio de 2017.

      Lugo (6-7) permitió seis hits y repartió cinco ponches para ayudar a que los Reales se llevaran el primer juego de la serie de tres.

      El venezolano Pérez impulsó la primera carrera del juego pese a batear para una doble matanza, y luego conectó un sencillo impulsor que puso a su equipo al frente en la quinta entrada para darle a Kansas City una ventaja de 2-1.

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      Kyle Isbel añadió una carrera de seguridad con un toque de sacrificio, y Carter Jensen conectó un elevado de que produjo una más en la sexta.

      John Rave cerró la cuenta por los Reales con un sencillo impulsor en la novena entrada.

      Max Scherzer (1-7) trabajó cinco entradas, en las que permitió dos carreras con cuatro hits por los Azulejos. Ponchó a cuatro y dio cinco bases por bolas, e igualó su máximo número de la temporada con 92 lanzamientos.

      Scherzer está ahora a nueve ponches de Gaylord Perry para ubicarse noveno en la historia de las Grandes Ligas.

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