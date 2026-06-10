Realizan con éxito la lid atlética de Fereza

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Con una participación cercana a los 300 corredores, se llevó a cabo con éxito la Carrera Atlética "Fereza 2026", evento que reunió a atletas de distintos municipios y clubes deportivos en un recorrido que tuvo como punto de salida la comunidad de Arroyo Hondo y como meta el Jardín Principal de Villa de Zaragoza.

La competencia se desarrolló en las distancias de 5 y 10 kilómetros, ofreciendo una jornada deportiva llena de entusiasmo, convivencia familiar y un alto nivel competitivo entre los participantes, quienes recorrieron las principales rutas del municipio en busca de los primeros lugares de cada categoría.

En la Clasificación General Femenil, la victoria correspondió a Rosa María López Mireles, del Club Esporeo Halcones, quien cruzó la meta con un tiempo de 40 minutos y 10 segundos. El segundo puesto fue para Margarita Pérez Contreras, de Los Bodokynez, con 40:15, mientras que Blanca Estela Rodríguez Coronado finalizó en la tercera posición con un registro de 41:02.

Por su parte, la Clasificación General Varonil fue dominada por José Adrián Ramos Rosas, de Team Ramos, quien se adjudicó el primer lugar con un destacado tiempo de 31 minutos y 51 segundos. El segundo sitio fue para Isaac Zavala Ruiz, representante de Zaragoza, con 32:42, mientras que Jesús Eugenio Ramos Rosas, de Jornar Moflerama, completó el podio con 33:33.

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Dentro de la Categoría Libre Femenil 10 Kilómetros, la ganadora fue Roslba Rodríguez Cardona, quien registró un tiempo de 50 minutos y 28 segundos. El segundo lugar correspondió a Guadalupe Zavala con 50:56, mientras que Alejandra Loredo Crespo, representante de Zaragoza, ocupó la tercera posición con un tiempo de 53:54.

En la Categoría Libre Varonil 10 Kilómetros, el triunfo fue para José Miguel Maya Gutiérrez, representante de Zaragoza, quien detuvo el cronómetro en 39 minutos y 02 segundos. El segundo puesto fue para Arturo Ariel Rodríguez Arriaga con 42:39, seguido por Miguel Ángel Armendáriz, quien concluyó tercero con un tiempo de 43:23.

La Carrera Atlética Fereza 2026 reafirmó su importancia dentro del calendario deportivo regional, promoviendo la activación física y fortaleciendo la convivencia entre corredores de diferentes municipios y clubes.