Reconocen a Mustang por el subcampeonato

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En un ambiente de orgullo, reconocimiento y celebración por el histórico resultado conseguido a nivel nacional, las integrantes del equipo Mustang recibieron un merecido homenaje luego de conquistar el subcampeonato del Torneo Nacional Sub-17 de la Federación Mexicana de Futbol, celebrado en las instalaciones de la FMF, en el Estado de México.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del restaurante Calderería Arriaga, donde se reunieron directivos, cuerpo técnico, familiares e invitados especiales para reconocer el esfuerzo de las futbolistas, quienes lograron colocar a San Luis Potosí entre los mejores exponentes del país en esta categoría.

El acto contó con la presencia de Pedro Cadena, vicepresidente de la Asociación Potosina de Futbol, quien encabezó el reconocimiento y destacó el trabajo realizado por el conjunto potosino durante el certamen nacional.

Bajo la dirección técnica de César Bárcenas, Mustang ha desarrollado un proyecto que desde sus inicios tuvo como objetivo trascender las fronteras del futbol local y alcanzar escenarios nacionales. El subcampeonato obtenido representa uno de los logros más importantes en la historia de la institución y confirma el crecimiento que ha experimentado el futbol femenil en San Luis Potosí.

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Uno de los factores que otorgó un valor especial a la actuación de Mustang fue la manera en que afrontó el torneo, ya que el equipo disputó toda la competencia con únicamente 11 jugadoras. Esta situación limitó las posibilidades de realizar modificaciones durante los encuentros y obligó a las futbolistas a enfrentar un importante desgaste físico y mental.

A pesar de las dificultades, el conjunto potosino consiguió avanzar hasta la gran final del campeonato, demostrando carácter, disciplina, compromiso y fortaleza para competir ante algunos de los mejores equipos de la categoría Sub-17 del país.

Durante el homenaje fueron reconocidas las jugadoras Angélica Cuevas García, Daniela Esquivel Gómez, Yania Sánchez García, Sofía Hernández Ramírez, Chamara Gaitán Espinosa, Regina de la Garza, Romina Maite Jacqueline Silos y Brisa Cuevas García, quienes estuvieron presentes para recibir el reconocimiento por su destacada participación en el campeonato nacional.

También estuvo presente Karina Romo García, auxiliar técnica del equipo, quien ha sido parte importante del proceso de formación y crecimiento de Mustang.