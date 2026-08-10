Registran triple empate histórico

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La Arena Potosí fue escenario de una jornada histórica dentro del NRHA International Reining Cup, luego de registrarse un inédito triple empate en la cima de la categoría Open Nivel 4, donde tres jinetes concluyeron con exactamente la misma puntuación.

Jorge Ramírez Jr., montando a "Xtra Law Dog"; Juan Antonio Beltrán, con "Fantomas 66", y José Vázquez, a lomos de "SLJ Corazón Valiente", compartieron el campeonato al registrar una calificación idéntica de 219.5 puntos, protagonizando uno de los momentos más destacados de la competencia.

Al término de las competencias se llevó a cabo la ceremonia de premiación para reconocer a los campeones y subcampeones de la jornada. El acto estuvo encabezado por Carla Arceo Arámbula, directora del evento, quien contó con la presencia como invitado especial de Francisco Javier Serrano Altuzar, director del Instituto del Deporte del Estado, además de representantes y personalidades vinculadas al reining.

La actividad comenzó con las categorías Rookie Niveles 1 y 2, donde Javier Antonio Alcalde se quedó con el campeonato al registrar 201.5 puntos con su ejemplar "Tecnock Electric Whiz". El segundo lugar correspondió a Ana Gabriela Segura Barrales, quien obtuvo 201 puntos con "CDV Desmalondralena".

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En Open Nivel 1, el primer lugar fue para Marte Suárez, quien consiguió una puntuación de 201 puntos junto a "El Gunnersito". El subcampeonato correspondió a Enrique Pacheco, quien montando a "Yoga" registró 207.5 puntos. Por su parte, la categoría Limited Open Nivel 2 fue conquistada por Adrián Aceves, quien alcanzó 217 puntos con "Wimpys Salling Whiz". El segundo puesto fue para Marte Suárez, con "El Gunnersito", al conseguir 211 puntos.

Finalmente, en el Nivel Open Intermedio, el campeonato quedó en manos de Rigoberto Suárez, quien junto a "Stell Driven Man" logró una puntuación de 218.5. El segundo lugar fue para Adrián Aceves, quien obtuvo 217 puntos con "Wimpys Sailing Whiz".