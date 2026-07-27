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Celebran regreso de Jiménez a Wolverhampton tras Mundial

Se integró a los entrenamientos y recibió el respaldo de cuerpo técnico y jugadores

Por El Universal

Julio 27, 2026 03:39 p.m.
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Celebran regreso de Jiménez a Wolverhampton tras Mundial
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      Luego de disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana y disfrutar de unos días de descanso, Raúl Jiménez regresó a Inglaterra para afrontar un nuevo desafío en su carrera profesional.

      El delantero mexicano volvió a las instalaciones del Wolverhampton, equipo con el que vivió algunos de los mejores momentos de su trayectoria y que, tras una complicada temporada, disputará la próxima campaña en la Championship, la segunda división del futbol inglés.

      Con una gran sonrisa, Jiménez inició una nueva etapa en el club donde se convirtió en referente e ídolo de la afición. Tras destacar recientemente con el Fulham y no llegar a un acuerdo para su renovación, el atacante mexicano regresó a la institución que siempre le mostró cariño y reconocimiento, incluso durante los años en los que defendió otros colores.

      El regreso del exjugador del América fue celebrado por los seguidores de los Wolves, quienes no tardaron en manifestar su entusiasmo en redes sociales y expresar su confianza en que pueda ser una pieza clave en la misión de devolver al equipo a la Premier League.

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      En un video compartido por el club en sus plataformas digitales, se observa a Jiménez siendo recibido con afecto por sus nuevos compañeros y por integrantes del cuerpo técnico. El atacante participó de inmediato en las primeras sesiones de entrenamiento, protagonizando emotivos reencuentros y dejando clara la ilusión que genera su retorno a Molineux.

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