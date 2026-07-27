logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

La imputada no entregó escrituras tras la venta de un inmueble en Villa de Pozos

Por Redacción

Julio 27, 2026 02:59 p.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), por medio de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Lilian Edith "N", por su probable intervención en el delito de fraude específico.

      El mandamiento judicial fue ejecutado por agentes de la Comandancia de Aprehensiones, quienes localizaron a la imputada en la calle Ignacio de Fanduas, en el fraccionamiento Estrella de Oriente, de la capital potosina.

      De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante el mes de agosto de 2021, cuando la ahora detenida laboraba en una inmobiliaria ubicada en la colonia Independencia.

      Posteriormente, dicha persona participó en la venta de un inmueble localizado en el fraccionamiento Santa Bárbara, en Villa de Pozos; sin embargo, tras liquidar el costo de la vivienda, la parte afectada no recibió las escrituras correspondientes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tras reunir los datos de prueba, un Juez de control obsequió la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por la PDI.

      LEA TAMBIÉN

      Se negó a pagar cuenta en "La Chismería"; fue detenido

      La Guardia Municipal intervino tras la denuncia en contra de un cliente

      La detenida fue trasladada al centro de reinserción social correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial respectiva.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara
      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

      Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara

      SLP

      Redacción

      La imputada no entregó escrituras tras la venta de un inmueble en Villa de Pozos

      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles
      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles

      Matan a un joven al salir de bar en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      El ataque ocurrió en la madrugada sobre el bulevar México-Laredo

      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE
      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE

      Detienen a tres con presunta droga en operativos de la GCE

      SLP

      Redacción

      Las detenciones se realizaron en Villa de Reyes, la capital potosina y Ciudad Valles; también fue asegurada una motocicleta.

      Atacan a policías estatales; tres pierden la vida
      Atacan a policías estatales; tres pierden la vida

      Atacan a policías estatales; tres pierden la vida

      SLP

      Redacción

      Realizaban patrullajes en la delegación de La Pila cuando fueron agredidos a tiros