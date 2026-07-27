Cae mujer acusada de fraude con vivienda en Santa Bárbara
La imputada no entregó escrituras tras la venta de un inmueble en Villa de Pozos
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), por medio de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Lilian Edith "N", por su probable intervención en el delito de fraude específico.
El mandamiento judicial fue ejecutado por agentes de la Comandancia de Aprehensiones, quienes localizaron a la imputada en la calle Ignacio de Fanduas, en el fraccionamiento Estrella de Oriente, de la capital potosina.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante el mes de agosto de 2021, cuando la ahora detenida laboraba en una inmobiliaria ubicada en la colonia Independencia.
Posteriormente, dicha persona participó en la venta de un inmueble localizado en el fraccionamiento Santa Bárbara, en Villa de Pozos; sin embargo, tras liquidar el costo de la vivienda, la parte afectada no recibió las escrituras correspondientes.
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Tras reunir los datos de prueba, un Juez de control obsequió la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por la PDI.
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La detenida fue trasladada al centro de reinserción social correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial respectiva.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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