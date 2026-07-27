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Exigen renovar dirigencia del PRI capitalino

El dirigente CNOP Gregory Tovar y la militante Rosario Dávila respaldan la aspiración de Cuello Montañez.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Exigen renovar dirigencia del PRI capitalino
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      La dirigencia nacional del PRI fue llamada a intervenir en el proceso de renovación del Comité Municipal de la capital potosina, luego de que el militante Hernando Cuello Montañez solicitó la emisión de una convocatoria para elegir una nueva dirigencia y anunció su intención de participar en el proceso, al acusar que la conducción estatal ha provocado división interna, debilitado al partido y puesto en riesgo su permanencia electoral en San Luis Potosí.

      Petición de renovación y acusaciones contra dirigencia estatal

      La petición fue realizada a través de una publicación en Facebook, dirigida al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en la que Cuello Montañez afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional debe impedir que la actual dirigencia estatal, encabezada por Sara Rocha Medina, influya en la renovación del comité capitalino.

      En el mismo mensaje sostuvo que no abandonará el partido y que buscará la presidencia del organismo municipal mediante un proceso abierto y democrático.

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      Apoyos y reacciones dentro del PRI local

      En su posicionamiento, el priista responsabilizó a la dirigencia estatal de presuntas irregularidades políticas y financieras, del abandono de los comités municipales y de cerrar espacios a la militancia. También cuestionó el manejo de los recursos del partido y aseguró que la actual conducción ha llevado al PRI en San Luis Potosí a una de sus etapas más complicadas.

      Tras la publicación, el dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Gregory Tovar, manifestó a través de un comentario su respaldo a la aspiración de Cuello Montañez. A ese apoyo se sumó la militante Rosario Dávila.

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