Marchan a la UNAM para exigir otro examen, ahora presencial

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Jóvenes acompañados por sus hermanos, madres y padres de familia marcharon esta tarde hacia la torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para exigir que el examen de admisión se repita y vuelva a realizarse de manera presencial.

Las y los manifestantes exigieron "exámenes limpios y transparentes", luego de que en los últimos días aspirantes a la Universidad denunciaran en redes sociales presuntas irregularidades durante la aplicación de la prueba en línea, entre ellas casos de suplantación de identidad y personas que habrían recibido ayuda de terceros o utilizado herramientas de inteligencia artificial para responderla. Por ello, calificaron el proceso de selección como un fraude.

Los trámites de inscripción para los estudiantes de nuevo ingreso comenzarían este 27 de julio; sin embargo, la UNAM suspendió provisionalmente la entrega de documentos hasta que una Comisión Técnica, integrada por especialistas universitarios, presente las conclusiones y recomendaciones derivadas de la revisión del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

El pliego petitorio que jóvenes y familiares prepararon para entregar en Rectoría plantea que, "en la presente y futuras convocatorias", el examen de admisión se aplique de manera presencial.

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Desde Ciudad Universitaria, algunos aspirantes denunciaron también las complicaciones que enfrentaron al realizar la prueba en línea. Es el caso de Rebeca, quien buscaba ingresar a la Licenciatura en Medicina. Durante el examen se fue la luz en su casa; aunque el servicio regresó poco después y pudo terminar la prueba, la UNAM decidió cancelarla.

Las clases están programadas para iniciar el 10 de agosto, pero la Universidad la citó hasta el 14 de agosto para revisar su caso.

"Yo hice el examen, se me fue la luz, pude continuar y me apareció una alerta de que estaba usando un celular o una tableta, pero en realidad fue por el reflejo de mis lentes. Pude terminar mi examen. Después pasaron las semanas y enviaron correos para que ciertos aspirantes pudieran realizar de nuevo las pruebas o para revisar sus casos, pero a mí nunca me llamaron. Cuando consulté los resultados, aparecía que mi examen estaba cancelado, sin ninguna evidencia ni explicación", denunció.

"Si fue por la falta de luz, se me haría injusto, porque las reglas decían que cualquier alerta sería notificada a una persona para que revisara el caso. Se me hace injusto que no me hayan llamado", añadió.

Pese a lo ocurrido, Rebeca no se sumó a la exigencia de quienes piden anular los resultados y obligar a todas y todos los aspirantes a repetir el examen.

"Yo no pido que se cancele el proceso. Lo que pido es que regrese el examen presencial, porque entiendo a quienes ya fueron seleccionados: muchos sí se esforzaron y no utilizaron otros medios para poder ingresar a su carrera", expresó acompañada por su familia, con la que acudió a la manifestación.

Ante las presuntas irregularidades, algunos aspirantes que no alcanzaron la puntuación necesaria para ingresar pidieron que la prueba se repita. Así lo expuso Diana, madre de un joven que presentó el examen para Medicina y obtuvo 116 de 117 aciertos.