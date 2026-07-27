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Choque en avenida Universidad complica la vialidad

Agentes de Policía Vial acudieron para agilizar el tránsito vehicular

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:07 p.m.
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Choque en avenida Universidad complica la vialidad
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      Un fuerte choque se registró este lunes en avenida Universidad y Doroteo Maldonado, mismo por el que se reportan cuantiosos daños materiales.

      En la zona, los conductores de un Nissan y un BYD protagonizaron la colisión, por lo que agentes de la Policía Vial de San Luis Potosí acudieron para atender el percance y agilizar la circulación.

      Recomendaron que si transitas por la zona, manejes con precaución y consideres posibles afectaciones viales.

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