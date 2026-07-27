Sidny Lopes gana premio al mejor gol del Mundial 2026

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La Copa del Mundo 2026 dejó goles memorables, pero ninguno logró generar el impacto del que firmó Sidny Lopes Cabral frente a Argentina. La FIFA confirmó que la espectacular anotación del defensor de Cabo Verde fue elegida como el Mejor Gol del Mundial, un reconocimiento que premia una acción que combinó técnica, atrevimiento y una enorme dosis de calidad.

La jugada quedó grabada en la memoria de los aficionados por la manera en la que Cabral construyó el gol. El lateral dejó atrás a Alexis Mac Allister con una gran acción individual y, al encontrar espacio, sacó un potente disparo con efecto que se incrustó en el ángulo del arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez.

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El tanto significó el empate parcial (2-2) y puso contra las cuerdas a la entonces campeona del mundo, que terminó imponiéndose (3-2) en tiempo extra.Tras recibir el reconocimiento, el futbolista de apenas 23 años confesó que ni él mismo pudo creer lo que había conseguido en ese momento. "Cuando levanté la vista y vi que la pelota iba hacia allá, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer", recordó Cabral al hablar de una anotación que rápidamente se volvió viral y fue considerada por muchos como una de las mejores de la historia reciente de los Mundiales.En plena celebración, Cabral corrió hacia las tribunas para compartir el momento con sus familiares, pero se encontró con una escena inesperada: su madre, Teresa, se había desmayado debido a la emoción que le provocó el gol.El nombramiento desató de inmediato la nostalgia y el entusiasmo de los aficionados, quienes recordaron el impacto que tuvo aquella anotación durante el torneo. Muchos de ellos participaron en las votaciones de los canales oficiales para respaldar a Cabral, considerando que su gol representó una de las grandes historias de la Copa del Mundo.