Remonta el Barsa y vence al Sevilla

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Raphinha mantuvo su forma arrolladora con un triplete en la victoria el sábado del Barcelona 3-1 ante el Sevilla y el campeón defensor encadenó su séptimo triunfo consecutivo en La Liga.

Lamine Yamal asistió en dos de los goles del incontenible brasileño para llevarlo a 12 en La Liga hasta ahora —uno menos de los que Raphinha anotó en toda la temporada pasada.

El Barça suma 31 goles en siete partidos y se colocó seis puntos por delante del Real Madrid, que el domingo enfrenta al Atlético de Madrid en el derbi capitalino.

Raphinha recortó hacia adentro ante un defensor y encontró el ángulo inferior derecho para su primer gol, que llegó a mitad de la primera parte y después de que Youssouf Fofana adelantara al Sevilla.

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Lamine Yamal descolocó a la defensa del Sevilla con una rápida maniobra antes de centrar para que Raphinha cabeceara desde cerca a los 52 minutos, luego, Yamal volvió a asistir.

Salvo una lesión, Raphinha está encaminado a superar su mejor registro: 18 goles en la liga hace dos campañas.

El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello llegó a siete goles en lo que va de campaña en el empate 1-1 como visitante ante Osasuna.

Después de ser aplastado 7-2 por el Barça a mitad de semana, el Racing Santander fue goleado 5-0 por el Celta Vigo, con Pablo Durán anotando dos veces.

El Alavés empató 0-0 en Athletic Bilbao en un derbi del País Vasco.