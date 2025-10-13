logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Reñidos encuentros

Por AP

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Reñidos encuentros

Dinamarca y Escocia están codo a codo en la cima del Grupo C después de que ambos equipos volvieran a ganar.

Escocia venció a Bielorrusia 2-1 después de que los goles de Che Adams y Scott McTominay le dieran el control en Hampden Park. Gleb Kuchko descontó en el tiempo de descuento para Bielorrusia.

La racha goleadora del danés Rasmus Hojlund continúa desde que dejó el Manchester United para unirse al Napoli cedido el mes pasado. Él puso en marcha a Dinamarca con el primer gol en una victoria de 3-1 contra Grecia. Son ocho goles combinados para club y país desde su traslado.

Dinamarca lidera el grupo, por delante de Escocia por diferencia de goles, con ambos equipos en 10 puntos después de cuatro juegos.

