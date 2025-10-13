Los Buccaneers se imponen a los 49ers

TAMPA.- Las hazañas heroicas de Baker Mayfield llegaron temprano en el último cuarto en lugar de los minutos finales.

Mayfield lanzó dos pases de anotación y realizó una espectacular escapada para ayudar a los Buccaneers de Tampa Bay a vencer 30-19 a los 49ers de San Francisco el domingo.

Después de ganar cuatro juegos con anotaciones en el último minuto, los Buccaneers (5-1) no necesitaron una remontada tardía.

Con una ventaja de 20-19 al inicio del cuarto, los Buccaneers enfrentaron una tercera y 14 por avanzar en su yarda 41. Mayfield esquivó una captura, escapó de otro defensor, salió del problema, eludió más tacleadas y se lanzó de cabeza, estirando el balón para conseguir un primer down.

Unas jugadas después, Mayfield conectó con Tez Johnson en un pase de anotación de 45 yardas por el centro para darle a los Buccaneers una ventaja de 27-19. Johnson hizo una atrapada en salto extendido y el novato celebró el primer touchdown de su carrera con un giro acrobático.

Los 49ers estaban avanzando para un posible empate cuando Mac Jones lanzó una intercepción a Jamel Dean en cuarta y cinco desde la 33 de los Buccaneers con poco menos de seis minutos restantes.

El cambio de posesión llevó al gol de campo de 45 yardas de Chase McLaughlin que extendió la ventaja a 30-19.

Jugando a pesar de lesiones en la rodilla y el oblicuo, Jones lanzó para 347 yardas con dos intercepciones, perdiendo por primera vez en cuatro inicios reemplazando a Brock Purdy.

Los 49ers, plagados de lesiones (4-2), perdieron al apoyador cuatro veces All-Pro Fred Warner por una grave lesión en el tobillo derecho en el primer cuarto. El tobillo de Warner pareció girarse de lado después de que un par de jugadores cayeran sobre él.