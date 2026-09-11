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Repartirá 10 mdd en premios el Ultimate Championship

Por AP

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Repartirá 10 mdd en premios el Ultimate Championship
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      BUDAPEST, Hungría.- El Ultimate Championship cumplió el jueves su promesa de hacer que el atletismo se viera diferente, en la llamada celebración del "Día Antes", previa a una competencia inédita que entregará trofeos y 150.000 dólares a todos sus ganadores, pero sin medallas.

      La jornada estuvo marcada por una entrada por la alfombra roja y una sesión de fotos para los atletas, un "draft" en el que los corredores de 200 metros pudieron elegir sus carriles y, por supuesto, una aparición de Usain Bolt, lo que instintivamente significa que algo grande está pasando en la pista.

      "Gané algunos campeonatos mundiales y aun así no suma todo ese dinero. Incentiva a los atletas a venir aquí y dar lo mejor. Para ellos esto es un trabajo. Me da pena habérmelo perdido. Pero me alegro por ellos", dijo Bolt sobre los principales premios en juego en 27 pruebas esta semana.

      Nadie se sentirá demasiado mal por Bolt, cuyos ocho oros olímpicos y otros 11 en campeonatos mundiales lo convirtieron en una celebridad mundial y multimillonario, aunque las victorias en sí no valieran tanto. Y la mayoría de quienes llegan a Budapest esta semana tienen contratos de calzado o indumentaria que les ayudan a pagar las cuentas.

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      Aun así, aquí no pasó desapercibido que el atletismo —la prueba emblemática de los Juegos Olímpicos y un deporte que ha producido tantos momentos imborrables a lo largo del tiempo— haya tenido que esperar hasta 2026 para reunir una bolsa de premios de 10 millones de dólares, cuando, por ejemplo, el PGA Tour reparte 20 millones de dólares ocho veces al año.

      Joanna Hayes, medallista de oro olímpica en 2004 que ahora entrena en UCLA y afirma que un pequeño grupo de sus atletas todavía trabaja en empleos secundarios para llegar a fin de mes, señaló: "En todos los deportes, en cada faceta de la vida, siempre estamos evolucionando. 

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