Reprograma la Liga MX juegos por Leagues Cup
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CIUDAD DE MÉXICO.- Con la Leagues Cup disputando su etapa decisiva y con cuatro equipos mexicanos aún en la pelea por el título, la Liga MX realizó ajustes en el calendario de las jornadas 7 y 8 del Apertura 2026 para facilitar la participación de los clubes involucrados en el torneo binacional.
Debido a esta situación, los compromisos de Toluca, León, América y Monterrey fueron reprogramados, dando prioridad a su actividad en una competencia que reúne a los mejores representantes de la Liga MX y la MLS.
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Liga MX dio a conocer las nuevas fechas y horarios de los encuentros modificados. Los cambios en la Jornada 7 también impactan a Puebla, Pumas, Xolos y Querétaro, mientras que para la Fecha 8 se ajustó el duelo entre Atlético de San Luis y León, como parte de la reorganización del calendario.
Pumas contra León jornada 7, se jugará el 10 de septiembre a las 21:00 horas; Puebla ante Toluca, jornada 7 el 15 de septiembre en punto de las 19:00 horas; América enfrentará a Xolos en la Jornada 7 hasta el 28 de octubre a las 21:00 horas; Querétaro ante el Monterrey, jornada 7 el próximo 14 de noviembre a las 17:00 horas, y por último León ante el Atlético de San Luis, de la jornada 8 el 14 de septiembre a las 19:00 horas.
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