Rescata Inter empate 2-2 ante la Roma

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El argentino Lautaro Martínez rescató al Inter de Milán con dos goles en la segunda parte y el campeón defensor de la Serie A empató el sábado 2-2 ante la Roma en su choque entre líderes de la tabla.

Esta vez no fue Donyell Malen quien anotó para la Roma, sino el mediocampista Manu Koné, con dos goles en la primera parte, mientras la Roma se mantuvo en la cima por diferencia de goles. Martínez marcó dos veces en la segunda parte y ambos equipos siguieron invictos.

Un remate de Maximilian Beier le dio al Dortmund una victoria 1-0 en Stuttgart y una ventaja de dos puntos sobre el campeón defensor Bayern Múnich.

Empate vibrante en Italia

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Koné abrió el marcador a los seis minutos tras una asistencia del argentino Nahuel Molina, quien devolvió de cabeza un centro al segundo palo de Paulo Dybala para que Koné llegara a rematar.

Volvió a marcar desde corta distancia en el 37, tras una asistencia de Gianluca Mancini, luego de otro centro con efecto de Dybala. El gol fue anulado por fuera de juego, pero se concedió tras una revisión de video.

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, evitó que Koné fuera vendido al Inter en la pretemporada.

Martínez respondió de inmediato tras el descanso, colocando la pelota junto al poste después de combinar de manera soberbia con Marcus Thuram en un rápido contraataque, y luego igualó en el 79.

La Lazio, tercero, ganó 2-0 en Venezia , mientras el Cagliari, cuarto, continuó su buen inicio con una victoria 1-0 en Udinese. El mediocampista Daniel Maldini —hijo del célebre defensor italiano Paolo Maldini— anotó para el equipo sardo.

Tras despedir al entrenador Domenico Tedesco, el Bologna empató 1-1 en casa ante el Torino.