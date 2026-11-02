RG2 y Rancho San Carlos, monarcas del Nacional

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El dominio potosino se hizo presente en las finales del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026, celebrado en la Arena Potosí, considerada una de las más grandes del Bajío. Los equipos locales RG2, en la categoría estelar AAA, y Rancho San Carlos La Estancia, en la división AA, hicieron valer su condición de anfitriones y conquistaron los títulos nacionales ante una afición que disfrutó de dos jornadas de alto nivel competitivo.

En la categoría AAA, la Asociación Charra RG2 protagonizó una emocionante definición que se resolvió hasta la última suerte, el paso de la muerte. El conjunto potosino llegó a ese momento con 395 puntos y necesitaba cerrar con una ejecución efectiva para asegurar el campeonato. Juan Pablo Sánchez cumplió con el objetivo al completar la suerte sin caer del caballo, sumando los puntos necesarios para que RG2 finalizara con 412 unidades y se proclamara campeón nacional.

El segundo lugar correspondió a El Soyate, que concluyó su participación con 406 puntos, mientras que Hacienda Santa Mónica "Hierro Santo" ocupó la tercera posición con 350 unidades. Al término de la charreada estelar, el charro homenajeado Andrés "Nito" Aceves expresó su alegría por el resultado y agradeció el reconocimiento recibido durante el certamen, además de destacar la satisfacción de ver a dos equipos potosinos conquistar las principales categorías del campeonato.

"Muy contento, Diosito nos ha dado muchas cosas buenas y no queda más que agradecer. Este año le hacen un homenaje a una persona a la que le gusta mucho la charrería, a la que todavía le falta mucho por aprender. Estamos muy contentos por ganar los dos mejores equipos de la República, enhorabuena, la gente disfrutó y no nos queda más que celebrar y darle gracias a Dios por este triunfo", expresó Aceves, quien compartió su emoción por el reconocimiento y por los resultados obtenidos por los representantes de San Luis Potosí.

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Por su parte, Rancho San Carlos La Estancia se proclamó campeón nacional de la categoría AA al sumar 290 puntos, bajo la dirección de Roberto Alfonso Guerra Rojas. El equipo potosino superó a Capilla de Guadalupe, de Jalisco, que registró 228 unidades, y a Regionales de Texcoco, que terminó con 204. De esta manera, la escuadra local también hizo valer su participación en casa y se quedó con la máxima corona de su división.

La alineación campeona contó con Marco Antonio Muñoz Ríos en cala y colas; Karim Alejandro Aceves Sánchez, una de las figuras juveniles del equipo, en piales y manganas a pie y a caballo; Andrés Fernández y el capitán Poncho Guerra en colas; Marcelo Veloz en el toro; Javier Flores Juárez, conocido como "El Poeta de la Soga", Daniel Pérez y Bernardo López Muñoz en la terna, además de Luis Andrés Chávez en el paso de la muerte. Con ambos campeonatos, San Luis Potosí cerró una destacada participación en el certamen nacional, al quedarse con los títulos de las categorías AA y AAA.