Ricardo Cordero, a consolidar su liderato

El Rally Patrio vivirá este fin de semana su edición número 46, correspondiente a la sexta y penúltima fecha del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) 2025. Con 35 tripulaciones inscritas, esta será la edición más concurrida en la historia del evento.

Ricardo Cordero, piloto potosino de GHR Motorsport, encabeza la clasificación general con 136 puntos y llega con la motivación de correr en su “casa rallística”, junto a su copiloto Marco Hernández. Los tramos de Mil Cumbres y otras carreteras de Michoacán serán el escenario donde buscarán sumar puntos decisivos para mantener la ventaja en la recta final del campeonato.

“Con la adrenalina a tope pero sin cansancio, regresamos de una jornada algo complicada en Canadá, estamos listos para la acción en el rally patrio. En la fecha pasada del CMR en Oaxaca tuvimos problemas con el diferencial, mi equipo ya reparó la falla, ya salimos a probar el coche y estamos al 100. Este rally me gusta demasiado porque recorremos Mil Cumbres uno de los tramos en donde siempre tenemos dominio, la velocidad y emoción en esos tramos son increíbles. Como en cada rally mi equipo se ha preparado encarecidamente, el coche es el Mitsubishi, me he sentido cómodo en las pruebas, nos la vamos a jugar con él, vamos a dosificarse, sacar la calculadora y afianzar el campeonato. ”, comentó Cordero.

La arrancada ceremonial se realizará el viernes 19 de septiembre a las 18:00 horas en la tienda de neumáticos AVANTE, mientras que las pruebas cronometradas comenzarán el sábado a las 08:00 horas con el tramo de El Temazcal y concluirán en el centro histórico de Morelia alrededor de las 17:00 horas.

Cordero y Hernández lideran por 11 puntos sobre Char García y Eduardo Solís, quienes suman 125 unidades.