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Rockies cortan su mala racha

Goodman conecta su 35to. jonrón en su regreso ante los Nacionales

Por AP

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Rockies cortan su mala racha
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      WASHINGTON.- Hunter Goodman conectó un jonrón en su regreso tras una lesión de hombro, Mason Adams trabajó hasta la quinta entrada al debutar en las mayores, y los Rockies de Colorado rompieron una racha de siete derrotas al imponerse el martes 3-1 sobre los Nacionales de Washington.

      Daylen Lile se voló la cerca ante Adams en la cuarta, pero esa fue toda la anotación de Washington frente a seis lanzadores de Colorado. Mark Manfredi (1-0) se llevó el triunfo en labor de relevo para su primera victoria en las Grandes Ligas, y Jordan Romano lanzó la novena para su 13er salvamento en 16 oportunidades.

      Andrew Álvarez (2-6) permitió tres carreras y cinco hits en 4 2/3 entradas, con dos bases por bolas y seis ponches.

      En su primer juego en casi dos semanas, Goodman inauguró la pizarra con un cuadrangular solitario en la cuarta, su 35to jonrón del año. Connor Norby añadió un doble impulsor más tarde en esa misma entrada.

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      El jonrón de Lile puso el juego 2-1, pero los Rockies recuperaron una ventaja de dos carreras cuando Jordan Beck anotó desde segunda con un lanzamiento descontrolado.

      Álvarez cubrió el plato y recibió un tiro del receptor Harry Ford antes de que Beck se deslizara. Los umpires determinaron que el antesalista Brady House obstruyó a Beck después de que dobló por tercera, y se concedió la carrera.

      Los Rockies adquirieron a Adams a principios de este mes en el canje que envió al jardinero Brenton Doyle a los Medias Blancas de Chicago. Adams permitió una carrera y tres hits en poco más de cuatro entradas, otorgó tres bases por bolas y ponchó a cinco.

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