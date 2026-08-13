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Rockies superan a Diamondbacks

Por AP

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Rockies superan a Diamondbacks
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      PHOENIX.- Brett Sullivan conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada y los Rockies de Colorado, pese a otorgar 10 bases por bolas, resistieron para imponerse el miércoles 6-4 a los Diamondbacks de Arizona.

      Sullivan conectó un batazo por la línea del jardín derecho para coronar una entrada de cuatro carreras contra el abridor de Arizona, Merrill Kelly.

      Zac Veen, en su primer juego de la temporada, añadió un cuadrangular de dos carreras en el cuarto acto para los Rockies. Veen, seleccionado en la primera ronda de 2020, fue ascendido a principios de la semana.

      Los Rockies ganaron juegos consecutivos como visitantes por primera vez desde el 1 y 2 de junio ante los Angelinos de Los Ángeles. Esa también fue la anterior serie ganada por Colorado como visitante.

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      Ryan Feltner (5-6) lanzó cinco entradas para llevarse la victoria. Permitió siete hits y dos carreras, dio tres bases por bolas y ponchó a dos.

      Jordan Romano lanzó la novena para conseguir su 12º salvamento. Kelly (8-10) permitió seis hits y seis carreras limpias en cinco entradas.

      Corbin Carroll conectó el jonrón número 100 de su carrera y su 18º de la temporada, un batazo hacia la banda contraria, entre el jardín izquierdo y el central, ante el zurdo Brennan Bernardino en la octava. Antes, el pelotero elegido al Juego de Estrellas pegó su 14º triple de la temporada, el doble que cualquier otro jugador.

      Sus 57 triples de por vida lideran a todos los jugadores activos.

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