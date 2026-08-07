Rojos vencen a los A´s y completan la barrida
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CINCINNATI.- El dominicao Elly De La Cruz conectó el cuarto jonrón de apertura de su carrera — uno de cuatro cuadrangulares de Cincinnati — y los Rojos vencieron el jueves por la tarde por 6-5 a los Atléticos para completar una barrida de tres juegos.
Los Rojos (56-58) mejoraron a 13-6 desde la pausa del Juego de Estrellas. Los A´s (45-70) han perdido ocho partidos consecutivos y 12 series seguidas.
Brian Serven conectó un jonrón de dos carreras ante Brock Burke para acercar a los A´s a una carrera en la novena. Fue el segundo jonrón de Serven. Burke retiró a los siguientes dos bateadores para lograr su segundo salvamento. De La Cruz abrió el juego con su 19no jonrón de la temporada ante el zurdo de los A´s Mason Barnett.
Barnett (1-2) realizó su segunda apertura consecutiva tras 14 apariciones como relevista. Permitió cinco carreras limpias en 4 1/3 entradas, con tres bases por bolas y siete ponches. El zurdo de los Rojos Andrew Abbott (6-7) permitió tres carreras limpias con siete hits, además de dos bases por bolas y cuatro ponches.
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