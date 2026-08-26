Rotundo triunfo de Leo Valadez

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Monumental "El Paseo-Fermín Rivera" registró tres cuartos de entrada para una noche de tradición en el aniversario de la capital potosina y homenaje, en la que se lidiaron toros de Pepe Garfias y se reconoció la trayectoria de los matadores potosinos José Torres "El Pajarito" y José Esqueda "El Tuco", ambos con más de cuatro décadas en los ruedos.

El gran protagonista del festejo fue el aguascalentense Leo Valadez, quien cortó tres orejas y firmó las faenas más destacadas de la noche. Por su parte, el rejoneador Fauro Aloi obtuvo una oreja, mientras que Fermín Rivera se fue de vacío tras una complicada actuación.

La noche abrió con Fauro Aloi y el cárdeno "Alfarero", de 460 kilogramos. El rejoneador mostró buenas condiciones a caballo y destacó en el tercio de banderillas, mientras que los Forcados Potosinos protagonizaron una valiente actuación. Tras resolver con eficacia la suerte suprema, Aloi recibió una oreja.

Posteriormente, Fermín Rivera enfrentó a "Papalote", de 450 kilogramos. El matador potosino no logró encontrar la continuidad deseada con la muleta y tuvo complicaciones con la espada, necesitando varios intentos para finalizar la faena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La primera aparición de Leo Valadez llegó ante "Colon", de 448 kilogramos. El aguascalentense conectó desde el capote y posteriormente destacó con las banderillas. Con la muleta protagonizó una faena de intensidad, incluyendo pases de rodillas, derechazos y naturales, para finalmente cortar una oreja.

En el cuarto turno, Bruno Aloi se enfrentó a "Caporal", de 500 kilogramos, un ejemplar que presentó dificultades y ofreció pocas opciones para una faena de mayor profundidad. Aunque consiguió la estocada al primer intento, la petición de trofeo no fue atendida por la autoridad.

Fermín Rivera tuvo una segunda oportunidad con "Pelayo", el toro más pesado de la noche, con 514 kilogramos. Sin embargo, nuevamente no logró redondear su actuación y terminó escuchando pitos tras una faena sin continuidad.

El momento cumbre llegó con la segunda aparición de Leo Valadez, quien enfrentó a "Veletero", de 500 kilogramos. El torero construyó una faena sólida y de mayor profundidad, con tandas de derechazos y naturales que conectaron con los tendidos. Tras una estocada al primer intento, recibió dos orejas, para cerrar su actuación con tres trofeos en la noche.

Finalmente, Bruno Aloi cerró el festejo ante "Tequilero", de 454 kilogramos. El torero mostró disposición, aunque nuevamente no consiguió redondear con la muleta y terminó escuchando palmas.

El balance final dejó a Leo Valadez como máximo triunfador con tres orejas, seguido por Fauro Aloi con una, mientras que Bruno Aloi y Fermín Rivera se fueron sin trofeos.