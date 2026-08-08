Rubén García Jr. mantiene liderato

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Rubén García Jr., al mando del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, llegará a la última fecha de la temporada regular de NASCAR México Series como líder del campeonato, luego de mantenerse en la cima durante las siete primeras rondas del calendario y asegurar su clasificación al Chase que definirá al campeón de la temporada 2026.

La campaña ha sido positiva para García Jr., quien tomó el liderato desde la primera fecha y ha conseguido conservarlo a lo largo del campeonato. Ahora, el piloto y su equipo se preparan para disputar la octava y última ronda de la temporada regular, programada para los próximos 22 y 23 de agosto en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla.

La séptima fecha, disputada en el Súper Óvalo Potosino, representó un reto importante para el equipo #88. Después de un entrenamiento que había generado buenas expectativas, García Jr. comenzó la jornada del sábado con un desempeño competitivo durante la primera práctica; sin embargo, el panorama cambió durante la segunda sesión, obligando al equipo técnico a trabajar a marchas forzadas para recuperar el rendimiento.

A pesar de las dificultades, el trabajo realizado durante la competencia permitió que García Jr. aprovechara diferentes circunstancias de carrera para colocarse en posición de pelear por el resultado hasta la última rearrancada. Finalmente, el piloto de Canel´s cruzó la meta en la segunda posición, completando además un histórico 1-2 para la escudería potosina, con Max Gutiérrez en el primer sitio.

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El resultado permitió a García Jr. incrementar su ventaja al frente de la clasificación general y fortalecer sus aspiraciones de cara al Chase: "Sí, la verdad es que el resultado en SLP no muestra lo difícil que fue el fin de semana para nosotros. Desde la segunda práctica el panorama no se veía del todo favorable y en la calificación se confirmó que no teníamos el ritmo que acostumbrábamos en las últimas fechas", explicó el piloto.

García Jr. reconoció que el resultado se construyó a partir de aprovechar las diferentes situaciones que se presentaron durante la competencia, especialmente en la parte final.

"La verdad en la carrera se fue dando a base de ir aprovechando situaciones ajenas a nosotros. Para en la última rearrancada estar en posición de pelear por un buen resultado. Siendo 100% honesto, la victoria nunca estuvo al alcance de nuestras manos, pero el haber conseguido 1-2 para el equipo me deja con un gran sabor de boca", señaló.

El piloto destacó que el segundo puesto fue suficiente para ampliar la diferencia respecto a sus principales perseguidores en la clasificación y llegar con mayor tranquilidad a la última fecha de la fase regular.

"Ese resultado fue suficiente para ampliar la ventaja contra el segundo y tercer lugar en el campeonato", agregó.

Después de siete rondas disputadas, Rubén García Jr. ocupa el primer lugar general con 294 puntos, seguido por Eloy Falcón y Alex de Alba, ambos con 271 unidades. La clasificación marcha de la siguiente manera: 1. Rubén García Jr. – 294 puntos. Con una fecha todavía por disputarse en la temporada regular, el objetivo de García Jr. será mantener el liderato y llegar al Chase en la mejor posición posible.