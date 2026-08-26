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Sabah, Bodo/Glimt y Lask, clasifican a Champions

Por EFE

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Sabah, Bodo/Glimt y Lask, clasifican a Champions
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      El Sabah de Bakú, el Bodo/Glimt y el LASK austriaco certificaron este martes su pase a la fase de liga de la Liga de Campeones al ganar al Hapoel Beer-Sheva (4-2), al Nijmegen (3-0) y al Celtic (5-1), respectivamente y estarán presentes en el sorteo que se celebra el jueves en Mónaco.

      El Sabah de Bakú consiguió eliminar al Hapoel Beer-Sheva, a pesar de que el conjunto israelí se impuso en el partido de ida (1-2), e hizo una remontada que les metió de lleno en la Liga de Campeones, gracias al gol de Tellur Mutallimov (2-2) que puso la igualdad en el marcador global que forzó la prórroga, que más tarde sentenciaron Orphe Mbina (3-2) y Joy-Lance Mickels (4-2) (5-2 resultado global).

       Por su parte, el Bodo/Glimt hizo los deberes en el partido de ida que dejó un abultado resultado en el marcador por 3-1 ante el Nijmegen de Países Bajos y sentenció en el encuentro de hoy por 3-0 gracias a los goles de los noruegos Fredrik André y Sondre Auklend y del curazoleño Deveron Fonville (6-1 resultado global).

      Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el LASK Austriaco remontó la eliminatoria y eliminó al Celtic por 5-4, a pesar de golear por 3-0 en la ida, gracias al gol de Florian Flecker que puso el empate en el marcador (4-4) y forzó la prórroga, que sentenció Samuel Adeniran en el minuto 109 (5-4).

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