Salma Citlali Muñoz brilla en el Campeonato de Pista y Campo

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La estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), Salma Citlali Muñoz, tuvo una sobresaliente actuación en el Campeonato de Pista y Campo "Juntos por el Atletismo de San Luis", celebrado el pasado 20 de junio, al conquistar dos importantes resultados que la colocaron entre las atletas más destacadas del certamen.

Integrante del equipo representativo de atletismo de la UPSLP, Salma Citlali se adjudicó el primer lugar en la prueba de lanzamiento de bala, además de obtener el segundo lugar en los 200 metros planos, demostrando su versatilidad y alto nivel competitivo en distintas disciplinas del atletismo.

Estos resultados reflejan el compromiso, la disciplina y la constancia que caracterizan a la atleta universitaria, quien combina su preparación académica con el deporte de alto rendimiento, representando dignamente a la institución en competencias estatales.

El Campeonato de Pista y Campo "Juntos por el Atletismo de San Luis" es organizado de manera periódica en coordinación con la Asociación de Atletismo de San Luis Potosí y tiene como propósito evaluar el desempeño de los deportistas que buscan integrar las selecciones estatales para futuras competencias regionales y nacionales.

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Detrás del éxito de la atleta también destaca el trabajo de su entrenadora, Rafaela Macías, actual entrenadora estatal de atletismo, quien cuenta con una trayectoria de 20 años como atleta y 37 años dedicada a la formación de nuevas generaciones de deportistas de alto rendimiento.