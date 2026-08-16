San Luis brilla en Nacional Inclusivo

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San Luis Potosí tuvo una destacada participación en el Nacional Inclusivo para Personas con Discapacidad, celebrado del 11 al 14 de agosto en la ciudad de Aguascalientes, donde la delegación potosina demostró su talento y nivel competitivo al conquistar un total de 153 medallas.

Durante la competencia, las y los atletas de San Luis Potosí se enfrentaron a representantes de diferentes entidades, entre ellas Aguascalientes, Zacatecas y otros estados participantes, consiguiendo resultados sobresalientes en las distintas pruebas.

De acuerdo con los resultados reportados, la delegación potosina consiguió 142 preseas, de las cuales 105 fueron de oro, 31 de plata y seis de bronce, actuación que le permitió colocarse en el primer lugar de la competencia.

La cosecha potosina también se vio fortalecida en la disciplina de para atletismo, donde los representantes del estado sumaron 11 medallas más, con siete preseas doradas y cuatro de plata.

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De esta manera, la delegación de San Luis Potosí cerró su participación con una cosecha total de 153 medallas, resultado que refleja el trabajo, disciplina y compromiso de las y los deportistas con discapacidad que representaron al estado en tierras hidrocálidas.

Los resultados obtenidos representan un nuevo reconocimiento para el deporte inclusivo potosino y ponen de manifiesto el talento de sus atletas, quienes continúan destacando en competencias nacionales y llevando el nombre de San Luis Potosí a los primeros planos.