San Luis intensifica su preparación

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El Club Atlético de San Luis continúa con su trabajo de pretemporada en la ciudad de Querétaro, donde este jueves cumplió su cuarto día de concentración como parte de la preparación para encarar el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Bajo las órdenes del director técnico Diego Mejía, el conjunto potosino mantiene una intensa agenda de entrenamientos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al arranque del campeonato.

Como parte de esta etapa de preparación, la directiva confirmó cuatro encuentros amistosos que servirán para evaluar el avance del equipo y afinar detalles tácticos de cara al inicio de la temporada. El primer compromiso de preparación será ante los Gallos Blancos de Querétaro, duelo que se disputará en las instalaciones de La Loma Querétaro. Posteriormente, el Atlético de San Luis viajará a Guadalajara para medirse al Atlas el próximo 1 de julio en las instalaciones de la Academia AGA.

La fase final de la pretemporada continuará con dos encuentros más programados en el Estadio Libertad Financiera. El primero se celebrará el 7 de julio frente al Sporting San José, mientras que el segundo tendrá lugar el 10 de julio ante Mineros de Zacatecas.

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Estos compromisos permitirán al cuerpo técnico observar el desempeño de los jugadores en situaciones reales de competencia, además de consolidar la idea de juego que busca implementar Diego Mejía para la próxima campaña.