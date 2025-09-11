San Luis Potosí será sede de la Copa Azteca

Del 15 al 20 de septiembre, San Luis Potosí será el escenario de la Copa Azteca de Futbol 5 para Ciegos, un torneo internacional que reunirá a selecciones de Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México. La competencia, que utiliza balones sonoros y canchas adaptadas, busca fomentar la inclusión y visibilizar el talento de atletas con discapacidad visual.

México contará con representación en las categorías Mayor y Juvenil, con la participación de los potosinos Francisco Javier Rangel, Isaac Muñiz y Diego Miranda. Los tres jugadores, además de formar parte del equipo Buhos de San Luis Potosí, son seleccionados nacionales y han competido en distintos torneos internacionales.

El calendario de juegos inicia el 15 de septiembre, con el duelo México Juvenil contra Perú y México Mayor enfrentando a Estados Unidos. El 17 de septiembre, los dos equipos mexicanos se medirán entre sí, mientras que el 19 de septiembre, México Juvenil jugará ante Estados Unidos y México Mayor cerrará la jornada contra Brasil.

La realización de este torneo en San Luis Potosí no solo fortalece la preparación de los atletas nacionales, sino que también permite que la sociedad conozca y valore la disciplina, la estrategia y el esfuerzo que requiere el futbol 5 para ciegos. Además, refleja el crecimiento de este deporte en el estado, donde clubes como los Buhos han impulsado la participación de personas con discapacidad visual en competencias de alto nivel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con la Copa Azteca, San Luis Potosí se posiciona como un referente en la promoción del deporte inclusivo, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de acercarse a una disciplina que combina habilidad, coordinación y trabajo en equipo, y que contribuye a visibilizar la capacidad de superación de los atletas con discapacidad.