Santos cae ante el New York City

El New York City FC comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026 al imponerse 2-0 sobre Santos Laguna en el duelo correspondiente a la primera jornada del torneo, resultado que coloca al conjunto de la MLS entre los primeros equipos en sumar una victoria en la competencia.

El encuentro ofreció una primera mitad equilibrada, con ambos clubes intentando adueñarse del balón y generar opciones de peligro. Santos buscó aproximarse con transiciones rápidas, mientras que el equipo neoyorquino apostó por elaborar sus ataques desde el mediocampo. Sin embargo, las defensas respondieron con orden y evitaron que cualquiera de los dos pudiera romper el empate antes del descanso. La historia cambió poco después del reinicio. Apenas al minuto 50, el New York City FC encontró espacios por la banda y consiguió abrir el marcador. Tayvon Gray apareció dentro del área para definir la jugada y poner el 1-0, un gol que modificó el desarrollo del compromiso.

Con la desventaja, el conjunto lagunero intentó reaccionar desde el banquillo. El cuerpo técnico realizó varias modificaciones con la intención de refrescar el ataque y encontrar una respuesta ofensiva, aunque el equipo mexicano tuvo dificultades para generar opciones que comprometieran al guardameta rival.

Mientras Santos adelantaba líneas, el club estadounidense aprovechó los espacios que dejó la visita. Al minuto 66 llegó la jugada que terminó por definir el encuentro. Andrés Perea habilitó a Nico Cavallo, quien resolvió la acción con un remate que superó al arquero santista para colocar el 2-0 definitivo.

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Con esa ventaja, el New York City FC administró el ritmo del partido durante el tramo final y evitó que Santos encontrara una reacción que cambiara el rumbo del marcador.