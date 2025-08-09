Santos consigue su 2do. triunfo

En un vibrante encuentro disputado en el Auditorio Miguel Barragán, Santos del Potosí venció 90-75 a las Abejas de León, logrando dividir la serie en casa y busca embalarse en próximas series en la LNBP temporada 2025.

El duelo comenzó con dominio visitante gracias a la conducción de Joseph Soto, quien distribuyó con precisión el juego ofensivo de las Abejas. Esto les permitió cerrar el primer cuarto con ventaja de 21-32.

En el segundo periodo, la “Quinteta Celestial” reaccionó con el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banquillo, logrando recortar distancias y, con una ofensiva más fluida, irse al descanso con marcador de 49-80.

Tras el medio tiempo, Santos mantuvo el control del juego. Con grandes actuaciones individuales y una defensa que limitó la producción de los visitantes, ampliaron la diferencia para llegar al último cuarto con ventaja de 76-64.

En los minutos finales, ambos equipos mostraron cierta imprecisión, pero los potosinos supieron cerrar el partido con gran solidez defensiva, asegurando la triunfo con un score final de 90-75.

El MVP del partido fue Jaire Grayer, quien sumó 24 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. También destacó Diego González con 20 unidades, 4 rebotes y 3 asistencias. Por Abejas, Nicholas Tomsik aportó 22 puntos y Jacob Kosakowski añadió 14.

El próximo reto para Santos será en calidad de visitante, cuando enfrenten a los Soles de Mexicali en las jornadas 15 y 16 de la temporada.