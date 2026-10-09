Santos del Potosí avanza al Play-In

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Santos del Potosí logró cerrar con una victoria su participación en la temporada regular 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, luego de imponerse 93-82 a Mineros de Zacatecas en el segundo encuentro de la serie disputado en el Gimnasio Profesor Marcelino González, resultado con el que los Celestiales dividieron triunfos y dejaron atrás la contundente derrota sufrida en el primer compromiso.

Los potosinos firmaron un destacado primer cuarto de 31 puntos contra 21 de Mineros, estableciendo una diferencia de diez unidades que sería fundamental para el desarrollo del partido. Durante el segundo periodo, los zacatecanos intentaron reaccionar y encontraron mejores opciones ofensivas, pero Santos consiguió mantener su efectividad y responder a los intentos de acercamiento. Los Celestiales volvieron a imponerse en el parcial, ahora 24-22, para marcharse al descanso con una ventaja de 55-43, reflejando una mejor ejecución colectiva respecto al encuentro anterior.

Después del medio tiempo, Santos mantuvo la concentración y evitó que Mineros pudiera recuperar terreno. Aunque el tercer cuarto resultó más cerrado, los visitantes consiguieron quedarse con el periodo 21-19, ampliando su diferencia a 14 unidades y llegando al último capítulo con un marcador favorable de 76-62.

En el cuarto periodo, Mineros buscó aprovechar su condición de local y logró superar a Santos 20-17, pero la reacción resultó insuficiente para comprometer el resultado. Los potosinos administraron la ventaja construida durante los primeros tres cuartos y terminaron asegurando la victoria por 93-82, mostrando una mejor capacidad para cerrar el encuentro.

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Con este triunfo, Santos del Potosí cierra la serie ante Mineros con una victoria por bando, recuperando confianza en el cierre del calendario regular. Recordando que el play in es una fase de eliminación previa a los playoffs, jugada por los equipos clasificados del quinto al doceavo lugar de la tabla general, quienes compiten por 4 boletos, para enfrentar del primero al cuarto en las semifinales de zona, la cual comenzará a jugarse a partir del próximo domingo 11 de octubre.

En el caso de los Santos del Potosí, les corresponde enfrentar Abejas de León, por lo que estarán jugando en el Domo de La Feria el domingo 11 y lunes 12 de octubre, en caso de ganar uno de estos juegos, estarán buscando su pase a la siguiente ronda en el auditorio Miguel Barragán.