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Santos del Potosí cae en Fresnillo

La quinteta potosina pierde el primero de la serie ante Gambusinos

Por Romario Ventura

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Santos del Potosí cae en Fresnillo
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      El Club Santos del Potosí visitó el Gimnasio Solidaridad de Fresnillo, Zacatecas, para disputar el primer encuentro de la serie ante los Gambusinos, en un duelo donde la quinteta local supo administrar la ventaja para quedarse con la victoria por 89-77.

      Desde el primer cuarto, Gambusinos trató de imponer condiciones ante su afición y encontró mayor efectividad ofensiva para llevarse el parcial 23-20. Santos mantuvo el partido cerrado, pero tuvo que remar contra corriente ante un conjunto zacatecano que aprovechó mejor sus oportunidades.

      Durante el segundo periodo, Fresnillo mantuvo la iniciativa y volvió a superar a los potosinos por 26-22, con lo que llegó al descanso con ventaja de 49-42. Los Celestiales buscaron responder con juego interior y ataques rápidos, aunque no consiguieron darle vuelta a la pizarra.

      Santos tuvo su mejor respuesta después del medio tiempo. La defensiva logró contener por momentos al cuadro local y los potosinos se llevaron el tercer cuarto 15-14, reduciendo la diferencia para llegar al último periodo con marcador de 63-57 y todavía con posibilidades de pelear por el encuentro.

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      En los diez minutos finales, Gambusinos recuperó contundencia y produjo 26 unidades, mientras que Santos solamente consiguió 20. El conjunto de Fresnillo logró controlar los intentos de reacción de la visita y terminó asegurando el triunfo por 89-77 en el primer capítulo de la serie.

      Por Santos del Potosí destacó Jahlil White, quien firmó un doble-doble de 18 puntos y 15 rebotes, además de tres asistencias; Aunque el esfuerzo colectivo no fue suficiente para evitar la derrota ante unos Gambusinos que tuvieron cuatro elementos con al menos 16 puntos y su mejor jugador de la noche fue el recién llegado de Grecia Max Agbonkpolo viniendo de la banca con 20 unidades, 4 rebotes y 1 asistencia.

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