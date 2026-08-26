Santos del Potosí dividen honores

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Los Santos del Potosí no pudieron cerrar con triunfo su serie ante los Dorados de Chihuahua y terminaron dividiendo honores en el Auditorio Miguel Barragán, luego de caer 94-102 en el segundo compromiso, correspondiente a la Jornada 14 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

La quinteta potosina tuvo un arranque prometedor. Santos tomó rápidamente el control del encuentro y llegó a manejar una ventaja de nueve puntos, mostrando mayor agresividad ofensiva durante los primeros minutos. Sin embargo, Dorados reaccionó en el cierre del periodo y consiguió reducir la diferencia para finalizar el primer cuarto 27-23.

La historia cambió en el segundo parcial. La quinteta chihuahuense encontró mejores opciones ofensivas y aprovechó algunos errores de los locales para darle la vuelta al marcador. Santos perdió contundencia y permitió que la visita tomara una ventaja importante antes del descanso, al que se llegó con marcador de 42-54.

Tras el medio tiempo, los Celestiales intentaron regresar al partido. Santos consiguió acercarse hasta seis puntos, generando nuevamente expectativa entre el público potosino, pero Dorados respondió en los momentos importantes y volvió a ampliar la diferencia. El tercer periodo terminó 63-79, dejando a los locales con la obligación de protagonizar una remontada en el último cuarto.

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En los diez minutos finales, Santos intentó reaccionar y por momentos encontró la efectividad necesaria para reducir la desventaja. Sin embargo, la respuesta llegó demasiado tarde. Dorados mantuvo el control del encuentro, administró su ventaja y terminó llevándose la victoria por 94-102.

En el aspecto individual, Jared Frame encabezó la ofensiva potosina con 19 puntos y siete rebotes, siendo el jugador más destacado de los locales. Por Dorados de Chihuahua, Ardarryl Clay Jr. tuvo una actuación determinante al finalizar con 23 puntos y tres rebotes, liderando a la quinteta visitante hacia el triunfo.

Ahora Santos deberá cambiar rápidamente el chip, pues tendrá una complicada serie en calidad de visitante ante los Diablos Rojos del México, programada para los próximos 29 y 30 de agosto.