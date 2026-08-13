Santos del Potosí pierde la Serie
Los Astros de Jalisco vuelven a imponerse a los Celestiales
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El Club Santos del Potosí no pudo rescatar un triunfo de su visita a la Arena Astros y terminó cayendo nuevamente ante los Astros de Jalisco, ahora por marcador de 82-57, en el segundo encuentro de la serie correspondiente a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).
Luego de la derrota sufrida en el primer compromiso, el conjunto potosino saltó a la duela con la intención de reaccionar y buscar dividir la serie ante el líder de la competencia; sin embargo, los locales impusieron condiciones desde el primer periodo.
Astros de Jalisco tomó ventaja de 25-19 al finalizar los primeros diez minutos y amplió considerablemente la diferencia durante el segundo cuarto. Con una ofensiva más efectiva y un sólido trabajo defensivo, los tapatíos se fueron al descanso con una ventaja de 50-32.
Tras el medio tiempo, Santos del Potosí mostró una mejoría y logró quedarse con el tercer periodo por 13-7, aprovechando algunos errores de los locales y mostrando mayor intensidad en ambos lados de la cancha. Con ello, los Celestiales llegaron al último cuarto con una desventaja de 12 puntos, 57-45.
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Sin embargo, Astros volvió a tomar el control en el periodo definitivo. La quinteta jalisciense dominó las acciones y limitó a Santos a solamente 12 unidades, mientras consiguió 25 puntos para terminar de sentenciar el encuentro con una diferencia de 25 puntos, 82-57.
El jugador del partido fue por Astros de la mano de Gage Davis con 17 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Por Santos del Potosí el jugador rescatable fue Markedric Bell con 12 puntos y 3 rebotes.
Con este resultado, Astros de Jalisco se queda con los dos triunfos de la serie disputada en la Arena Astros, mientras que Santos del Potosí regresa a casa sin poder conseguir una victoria en su visita a La Perla Tapatía y esperar a Los Soles de Mexicali en los próximos juegos de local el sábado 15 y el domingo 16 de agosto.
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