Santos se refuerza con Jacob Calloway

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Santos del Potosí continúa fortaleciendo su roster de cara a la próxima temporada al anunciar la incorporación del estadounidense Jacob Calloway, un ala-pívot con amplia trayectoria internacional que llega para aportar experiencia, versatilidad y capacidad ofensiva al conjunto potosino.

Originario de Juneau, Alaska, Calloway cuenta con una estatura de 2.03 metros (6´8") y un peso de 215 libras, desempeñándose principalmente en la posición de ala-pívot, aunque también puede ocupar la función de centro gracias a sus características físicas y técnicas. El nuevo refuerzo de Santos desarrolló su etapa universitaria con Southern Utah, donde comenzó a consolidar el perfil que lo ha llevado a competir profesionalmente en distintas ligas alrededor del mundo. A lo largo de su carrera, Jacob Calloway ha jugado en nueve países: Argentina, Colombia, República Checa, Hungría, Islandia, Kosovo, México, Suiza y Estados Unidos, acumulando una importante experiencia internacional que ahora pondrá al servicio del conjunto potosino.

Además, el jugador ya conoce el baloncesto mexicano, un aspecto que facilitará su adaptación al equipo y a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Entre sus principales cualidades destaca su perfil de ala-pívot moderno, con la capacidad de abrir la cancha gracias a su tiro exterior, además de desempeñarse tanto como delantero de poder como en la posición de centro, dependiendo de las necesidades tácticas

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del entrenador.

Con este movimiento, Santos del Potosí continúa armando un plantel competitivo para la nueva campaña, apostando por jugadores con recorrido internacional y características que fortalezcan el funcionamiento colectivo del equipo desde el inicio de la temporada.